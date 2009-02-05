Польська профспілка: ми надто сильно відкрили кордони

Одна з найбільших профспілок Польщі OPZZ планує просити польський уряд обмежити доступ на національний ринок праці іноземцям, серед яких найбільше громадян України.

Як пише Gazeta Wyborcza, про це заявив голова OPZZ Ян ГУЗ, який пояснив необхідність такого обмеження потребою працевлаштування поляків, які повертаються із заробітків з інших країн Євросоюзу та не можуnь знайти роботу в Польщі.

«Сьогодні ми відкрили занадто сильно кордони. Ми повинні охороняти наш ринок праці, обмежуючи можливості працевлаштування працівників з-поза Європейського Союзу», - сказав він.

Я.ГУЗ заявив газеті, що OPZZ планує передати свої пропозиції урядовцям вже найближчим часом.

Водночас радник OPZZ Богдан ГЖИБОВСЬКИЙ сказав УНІАН, що для нього стала несподіванкою ця заява Я.ГУЗА, а профспілка не обговорювала можливість обмеження доступу іноземцям на польський ринок праці й поки що немає жодних конкретних пропозицій.

Він зауважив, що, за неофіційними даними, у Польщі нелегально можуть працювати до 600 тис. іноземців.

Б.ГЖИБОВСЬКИЙ не уточнив, скільки, за його інформацією, з них може бути українців.

Водночас він сказав, що у Польщі до вступу в Європейський Союз у 2004 році працювало близько 1 млн. іноземців.

Gazeta Wyborcza відзначила, що OPZZ об’єднує 4 тис. профспілок підприємств, де працює близько 1 млн. працівників.

На думку інших експертів, яких цитує газета, обмеження для іноземців навряд чи змінять ситуацію, оскільки є дуже малі шанси того, що поляки, які працювали за кордоном, погодяться виконувати ту саму роботу у Польщі за меншу в кілька разів зарплату.

Як повідомляв УНІАН, з 2007 року польський уряд спростив працевлаштування іноземців в країні для того, аби компенсувати нестачу робочої сили в країні через масовий виїзд поляків на роботу в інші країни Євросоюзу.

Зокрема, Польща зменшила в 10 разів вартість офіційного дозволу на роботу до близько 30 доларів, а з липня 2007 року дозволила працювати українцям, білорусам та росіянам без офіційного дозволу в країні упродовж 6 місяців в рік.

За даними статистики, за кордоном можуть працювати близько 2 млн. поляків, частина з яких змушена повертатись до Польщі через втрату роботу через світову економічну кризу.

За неофіційними даними, у Польщі можуть працювати від 100 до 500 тис. громадян України, більшість з яких нелегально.

Українці в основному працюють в будівництві, доглядають старших людей та дітей, а також в сільському господарстві.