Відзавтра 85% житлових будинків Великої Ялти відключать від тепла

З 6 лютого 85% житлових будинків Великої Ялти буде відключено від подачі тепла.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі мерії Ялти з посиланням на заступника ялтинського міського голови Юрія КИРИЧЕНКА.

Причина відключення – борги двох з трьох теплостачальних організацій за спожитий газ і електроенергію. Борги нагромадились через низьку поточну оплату за надані послуги населенням міста і селищ Великої Ялти. За даними мерії, борги населення за опалювання становлять 625 тис. грн. за січень щодо комунального підприємства «Теплові мережі» і близько 5 млн. грн. за грудень-січень ялтинською щодо філіалу «Кримтеплокомуненерго».

«Сьогодні оплата населенням за одержане в січні опалення що стосується підприємства «Кримтеплокомуненерго» становить 30%, КП «Теплові мережі» - близько 40%. Є будинки й цілі квартали, де взагалі нульова оплата за одержане тепло впродовж лише опалювального сезону, - повідомив віце-мер Ялти. - Нагромаджені борги не дозволили теплопостачальним організаціям одержати ліміти на газ на першу декаду лютого в дочірній компанії «Газ України». За словами Ю.КИРИЧЕНКА, вдалося домовитись тільки про те, що не відключатимуть від тепла такі соціальні об`єкти, як: Лівадійська лікарня, Будинок дитини в Ялті і школу-інтернат в Алупці.

«Міський бюджет повністю розплатився за тепло, то ж у Ялті соціальна сфера - дитсадки, школи, поліклініки, об`єкти культури, які опалюються міні-котельнями, встановленими за міською програмою «Тепло», - відключені не будуть. А жителям необхідно терміново погасити борги за опалення, оскільки до повного погашення боргу подача газу й електроенергії в котельні здійснюватися не буде», - додав віце-мер Ялти.