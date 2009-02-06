Житомирська міліція за рік ліквідувала 7 міжнародних наркоканалів

Житомирська міліція минулого року ліквідувала 7 міжнародних каналів надходження в область наркотичних засобів

Як передає кореспондент УНІАН, про це керівник УМВС у Житомирській області Валерій ПРИСЯЖНЮК.

“У минулому році правоохоронці області ліквідували 7 міжнародних каналів надходження наркотичних засобів на територію області, заарештували 120 наркозлочинців проти 87 у попередньому році", - сказав В.ПРИСЯЖНЮК. Він повідомив, що у 2008 році житомирські правоохоронці вилучили у порушників понад півтонни наркотиків та майже 33 тисячі доз сильнодіючих лікарських препаратів.

Він також нагадав, що 2009 рік Міністерством внутрішніх справ оголошено роком подолання вуличної злочинності.

“На Житомирщині завдяки запровадженню працівниками органів внутрішніх справ разом з владою цілого ряду профілактичних програм та проектів вже фіксується зниження рівня злочинності на вулицях та у громадських місцях", - підкреслив він, наголосивши на успішному запровадженні у рамках проекту «Безпечне місто» відеоспостереження у громадських місцях.