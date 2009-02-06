За 4 дні «Фаїна» прибуде до порту Момбаса

За 4 дні звільнений від піратів український корабель «Фаїна» прибуде до кенійського порту Момбаса.

Так заявив представник Програми підтримки моряків у Східній Африці Ендрю Мвангура.

Зараз на борту українського судна перебувають американські військові моряки. Вони доставили воду й харчі і надають допомогу екіпажеві “Фаїни”.

Деталі про стан команди обіцяють повідомити пізніше, загалом же, за даними “Морського бюлетеня - Совфрахт”, моряки почуваються задовільно, госпіталізувати нікого не потрібно.

“Фаїну” заправлять і завтра вона вирушить до Момбаси у Кенії. Там із судна розвантажать танки та зброю, які й мала доставити “Фаїна” до цього порту. Коли ж українські моряки повернуться додому, точних відомостей немає.

ICTV