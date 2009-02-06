Цинцабадзе відмовився свідчити у справі про отруєння Ющенка

Свідок у справі про отруєння кандидата в Президенти України Віктора ЮЩЕНКА, власник столичного автосалону з продажу автомобілів преміум-класу Томаз ЦІНЦАБАДЗЕ відмовляється відвідувати Генеральну прокуратуру України для допитів доти, поки йому не повернуть паспорт.

Про це Т.ЦІНЦАБАДЗЕ заявив в інтерв`ю газеті «Сегодня» (№ 23 від 6 лютого 2009 року).

«Хочу через вашу газету передати, що поки не будуть відновлені мої конституційні права (хай повернуть мені мій законно одержаний паспорт громадянина України), я не ходитиму більше на допити. Тим паче, що мені нічого нового повідомити у справі. Крім того, лікарі категорично наполягають на тому, що я потребую невідкладного відпочинку не менше одного місяця для відновлення здоров`я», - заявив Т.ЦІНЦАБАДЗЕ.

За його словами, слідчі Генпрокуратури вилучили паспорт під час одного з допитів. «Було так. Прийшов на допит, сиджу, як завжди, у слідчого ДОНСЬКОГО. Раптом він каже: покажи свій паспорт. У цей момент у кабінет заходить ще чоловік. Слідчий передав мій паспорт йому, і той каже мені: пройдемо в іншу кімнату. Заходимо туди, там незнайомець повідомив, що він є кимось на кшталт експерта з СБУ. Мовляв, порушено кримінальну справу стосовно працівника паспортного столу, який, нібито неправильно видавав мені паспорт. Тому ми зараз офіційно вилучимо ваш паспорт, ось для цього тут поняті», - уточнив він.

Т.ЦІНЦАБАДЗЕ вважає незаконним вилучення документа, що засвідчує його особу і громадянство, оскільки він проживає в Україні з 1983 року. «Навіть якщо хтось колись при видачі паспорта і допустив помилку, то причому тут я? Я проживаю в Україні постійно з 1983 року. Навчався, захищав дисертацію, одружувався, молодша дочка - ровесниця розпаду СРСР. Після розпаду, як всі, хто проживав тоді в Україні, одержав паспорт. Це все надумане... Що мені пояснити своїй неповнолітній дочці, яка в 2004 році під час Майдану разом з мамою ходила по наметах і роздавала людям помаду від обвітрення губ? Вона теж страждає, бачивши мої нескінченні виклики і допити. Я вже не кажу про те, що без паспорта я не можу вирішувати ніяких ділових питань - підписувати контракти, банківські документи, доручення тощо» - пояснив він.

Як повідомляв УНІАН, Т.ЦІНЦАБАДЗЕ проходить свідком у справі про отруєння В.ЮЩЕНКА, оскільки був водієм машини, в якій В.ЮЩЕНКО разом з Давидом ЖВАНІЄЮ приїхали на вечерю до першого заступника голови СБУ того часу Володимира САЦЮКА на дачу.

У листопаді 2008 року Генеральна прокуратура України запрошувала колишнього гравця збірної України з футболу Андрія ГУСІНА, а також легіонерів італійського футбольного клубу «Мілан» Андрія ШЕВЧЕНКА і Каху КАЛАДЗЕ для дачі свідчень у кримінальній справі про отруєння кандидата в Президенти України В.ЮЩЕНКА.

Усіх трьох футболістів зв`язують дружні стосунки з Т.ЦІНЦАБАДЗЕ.