У Дніпрі через негоду закрили школи
10:19, 19 квітня 2017Суспільство
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Школи Дніпра закрили до п'ятниці, 21 квітня, включно.
У Дніпрі діти пішли на вимушені канікули / Фото УНІАН
В Дніпрі через раптовий снігопад на кілька днів закриють школи.
Про це на своїй сторінці в соцмережі Facebook повідомив мер міста Борис Філатов.
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"Дав розпорядження до п'ятниці включно закрити школи. Зараз піде телефонограма. Стихійне лихо", - написав він.
Нагадаємо, 18-19 квітня снігом замело Дніпро, Харків, Запоріжжя, окупований Крим, а також Полтаву і Кам'янське. Негода в Тернополі, Львові та Івано-Франківську змусила відновити опалювальний сезон. У шести областях України через негоду знеструмлено понад 150 населених пунктів.
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