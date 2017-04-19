У Дніпрі через негоду закрили школи

В Дніпрі через раптовий снігопад на кілька днів закриють школи.

Про це на своїй сторінці в соцмережі Facebook повідомив мер міста Борис Філатов.

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"Дав розпорядження до п'ятниці включно закрити школи. Зараз піде телефонограма. Стихійне лихо", - написав він.

Нагадаємо, 18-19 квітня снігом замело Дніпро, Харків, Запоріжжя, окупований Крим, а також Полтаву і Кам'янське. Негода в Тернополі, Львові та Івано-Франківську змусила відновити опалювальний сезон. У шести областях України через негоду знеструмлено понад 150 населених пунктів.