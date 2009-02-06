Проректор НАУ не здогадується, чому в нього стріляли на вулиці

Вчора ввечері у Солом’янському районі Києва було скоєно напад із застосуванням вогнепальної зброї на першого проректора Національного авіаційного університету Максима ЛУЦЬКОГО.

Про це УНІАН сьогодні повідомив сам потерпілий.

У свою чергу, у столичному главку міліції агентству підтвердили цей факт, уточнивши, що злочин було скоєно близько 21.00. Невідомий автомобіль на вул. Мостовій заблокував рух службовому автомобілю “МерседесS350”, в якому знаходився М.ЛУЦЬКИЙ.

При цьому в бік його автомобіля невідомий чоловік здійснив постріл. В результаті нападу ніхто не постраждав. Обставини злочину з’ясовуються. Триває дослідча перевірка.

Водночас М.ЛУЦЬКИЙ зауважив, що йому важко з чимось пов’язати цей інцидент.

«Я сам в здогадках», - сказав він, додавши, що аналіз ситуації свідчить про те, що цей напад був чітко підготовлений і спланований, хоча б тому що один автомобіль заблокував рух, а інший забрав людину, яка стріляла.