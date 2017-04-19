ЗМІ дізналися імена членів екіпажу затонулого в Керченській протоці суховантажу

Російське МНС опублікувало список членів екіпажу, які були на борту затонулого в Керченській протоці турецького суховантажу GEROI ARSENALA. Про це повідомляє Центр журналістських розслідувань.

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У списку 11 чоловіків та жінка-кок:

Глазко — Україна

Ведерніков — Росія

Меснянкін — Україна

Синюк — Україна

Патеев — Росія

Пантюхов — Україна

Каджая — Грузія

Ганчевский — Україна

Бицюра — Україна

Черненко — Україна

Гончаренко — Україна

Свічкар — Україна (кок)

Як відомо, в акваторії Чорного моря зазнав аварії суховантаж "Герої Арсеналу", на борту якого знаходилися 9 українців. Всього на борту було 12 осіб: двоє росіян, дев'ять українців і один грузин. Суховантажне з зерном прямувало з Ростовської області в Туреччину.