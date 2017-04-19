ЗМІ дізналися імена членів екіпажу затонулого в Керченській протоці суховантажу
На борту корабля знаходилися 11 чоловіків та жінка-кок.
Російське МНС опублікувало список членів екіпажу, які були на борту затонулого в Керченській протоці турецького суховантажу GEROI ARSENALA. Про це повідомляє Центр журналістських розслідувань.
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У списку 11 чоловіків та жінка-кок:
Глазко — Україна
Ведерніков — Росія
Меснянкін — Україна
Синюк — Україна
Патеев — Росія
Пантюхов — Україна
Каджая — Грузія
Ганчевский — Україна
Бицюра — Україна
Черненко — Україна
Гончаренко — Україна
Свічкар — Україна (кок)
Як відомо, в акваторії Чорного моря зазнав аварії суховантаж "Герої Арсеналу", на борту якого знаходилися 9 українців. Всього на борту було 12 осіб: двоє росіян, дев'ять українців і один грузин. Суховантажне з зерном прямувало з Ростовської області в Туреччину.