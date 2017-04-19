МЗС підтвердило перебування 9 українців на борту затонулого в Керченській протоці судна

У Міністерстві закордонних справ України підтверджують інформацію про перебування 9 українців на борту затонулого в Чорному морі суховантажу "Герої Арсеналу".

Про йдеться у повідомленні Департаменту консульської служби МЗС у Twitter.

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"Консул повідомляє про 9 українців серед членів екіпажу судна "Герої Арсеналу". Ведуться рятувальні роботи" , - йдеться у повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, в акваторії Чорного моря зазнав аварії суховантаж "Герої Арсеналу". За даними російських ЗМІ, семеро осіб зникли безвісти. Всього на борту судна було 12 осіб: двоє росіян, дев’ять українців та один грузин.