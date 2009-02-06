Сьогодні на міжбанку долар нижче 8 гривень не опускався

Сьогодні торги доларом на міжбанківському валютному ринку відкрилися котируваннями 8,04/8,18 грн., на 12.00 спред звузився до 8,1550/8,1800 грн. На момент закриття цінові рівні знизилися до 8,0800/8,1350 грн., повідомляє фінансова компанія «Інтербізнесконсалтинг».

О 14.00 Нацбанк вийшов на ринок з інтервенцією щодо долара на аукціоні з ціною відсікання 7,79 грн.

Рублевий ринок відкрився на рівнях котируваннями 0,2190/0,2245 грн., а на 11.00 ціни підвищилися до 0,2225/0,2250 грн. На момент закриття торгів ціни знизилися до 0,2220/0,2245 грн. У Росії курс долар-рубль підвищився і склав 36,2850 (+0,0199) руб.

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар сьогодні змінювалися в діапазоні 1,2750/1,2835 дол. США. Ринок євро-гривня відкрився індикативними котируваннями 10,2635/10,4725 грн., на 12.00 ціни піднялися до 10,4480/10,5100 грн. На момент закриття торгової сесії цінові показники щодо євро-гривні пішли вниз – 10,3515/10,4455 грн.