Черновецький таки не наважився сісти на коня
Тепер роздає інші обіцянки
На столичному іподромі за сприяння Київського міського голови Леоніда ЧЕРНОВЕЦЬКОГО та його дружини відбулися перші змагання на Кубок мера м. Києва.
Про це УНІАН повідомили у прес-службі Київської міської державної адміністрації.
Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ підкреслив, що важливою складовою у відродженні іподрому є відновлення тоталізатора. “Це допоможе забезпечити додаткові надходження до бюджету і додасть коштів на утримання кінного поголів`я на Київському іподромі”, - зазначив він.
“Іподром почав працювати ще у 1969 році. Однак близько 10 років він знаходився у занепаді, деякі приміщення навіть не були підключені до електроенергії. Ми вдихнемо нове життя у Київський іподром і він знову стане гордістю міста і країни. Віднині тут завжди буде багато людей. А головне, що за рахунок прибутків, які ми очікуємо отримати, ми зможемо вирішити більше соціальних проблем, допомогти всім малозабезпеченим киянам”, - зауважив він.
Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ сказав: “на змаганнях зібралося щонайменше 10 тис. глядачів. Тут присутні депутати Верховної Ради, члени Кабінету Міністрів, велика кількість відомих та впливових людей. Я попередив всіх запрошених, що вони грають виключно на користь літніх людей, інвалідів, пенсіонерів. Всі кошти будуть спрямовані на реалізацію важливих соціальних програм».
Він подякував мерам Одеси, Дніпропетровська, Донецька і Харкова за надану ними підтримку в організації змагань.
«Особисто ці люди не змогли приїхати, однак вони доклали багато зусиль до організації цих перегонів. Я обіцяю, що до бюджетів цих міст я перерахую не менше 10% прибутку від сьогоднішніх змагань», – додав міський голова.
Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ ще раз наголосив, що кошти, виручені від роботи тоталізатора, будуть спрямовані на допомогу соціально-незахищеним категоріям населення. За словами мера, ця акція – лише один з запропонованих ним дієвих кроків по виходу з економічної кризи.
«Я пишаюся тим, що першим в Україні запропонував програму виходу з кризи. Криза не стільки економічна, скільки моральна. Однак, не все так погано – ми переможемо цю кризу. Ми створимо нові робочі місця, виплачуватимемо заробітні плати, пенсії, соціальну допомогу. Крім того, кожен місяць я віддаватиму по 2,5 млн. доларів США на реалізацію благодійних соціально-спрямованих програм», – сказав Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ.
Київський міський голова висловив сподівання, що столичний іподром стане улюбленим місцем відпочинку для шанувальників кінного спорту.
Попри власні обіцянки мер так і не наважився не тільки брати участь у кінських перегонах, а й навіть сісти верхи.