Ющенко усунув голову РДА, запідозреного у захопленні підприємства

Президент України Віктор ЮЩЕНКО своїм розпорядженням № 19/2009-рп від 6 лютого відсторонив від виконання повноважень за посадою Євгена РОМАНЕНКА – голову Подільської районної державної адміністрації м. Києва.

Текст розпорядження опубліковано на сайті глави держави.

Також документом передбачено провести у строк до двох місяців службове розслідування невиконання, неналежного виконання службових обов`язків, перевищення повноважень головою Подільської районної державної адміністрації м. Києва Є.РОМАНЕНКОМ.

Головою комісії призначено заступника глави Секретаріату Президента України Романа БЕЗСМЕРТНОГО. Склад комісії за підписом Віктора БАЛОГИ наводиться на сайті.

Як повідомляв УНІАН, службове розслідування відносно Є.РОМАНЕНКА стосується справи ВАТ «Квазар».

За словами прес-секретаря ЮЩЕНКА, 3 лютого під головуванням Президента було проведено нараду з питань удосконалення державної політики у сфері захисту прав власності, під час якої В.ЮЩЕНКО звернув увагу на спробу рейдерского захоплення ВАТ «Квазар». Зокрема, в ході наради наголошувалося, що власники ВАТ «Квазар» кілька разів зверталися в Подільську райдержадміністрацію з листами, в яких попереджали про можливі спроби шахрайства з документами компанії, проте ці звернення адміністрацією були залишені без реагування.

Працівники ВАТ «Квазар» звинувачують Подільську адміністрацію в змові з групою осіб, які намагаються захопити підприємство.