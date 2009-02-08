Ющенко про о.Зміїний: назвати це поразкою – рука не піднімається

20:11, 08 лютого 2009
Суспільство
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Рахунок по родовищах 21:5

Президент України Віктор ЮЩЕНКО вважає здоровим компромісом рішення Міжнародного суду ООН щодо острова Зміїний.

Про це він сказав в інтерв’ю телеканалу ICTV в неділю ввечері.

В.ЮЩЕНКО підкреслив, що українська дипломатія “зробила блискуче справу” і врегулювала дуже складну проблему у двосторонніх відносинах України та Румунії.

“Це не є питання перемоги когось над кимось. Це є здоровий компроміс”, - сказав Президент.

Він також звернув увагу на те, що після рішення суду морська територія між двома державами розподілена 2,1:1 на користь України. Більше того, з 26 розвіданих родовищ нафти та газу нашій країні відійшло 21 родовище. “І після цього називати це поразкою – рука не піднімається. Ми не програли. Ми знайшли виключно здоровий спосіб через верховенство міжнародного права знайти відповідь у конфлікті, який коштував нам мільярди і мільярди доларів за останні 15-17 років”, - зауважив Глава держави.

Також В.ЮЩЕНКО висловив думку, що рішення Міжнародного суду дозволить вивести відносини між Україною та Румунією на новий рівень.

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