Тимошенко хоче знати як селяни потрапляють на міські ринки

9 лютого о 10.30 під головуванням прем’єр-міністра України Юлії ТИМОШЕНКО відбудеться нарада з розвитку сільськогосподарських потреб кооперації та забезпечення доступу селян до торгівлі на міських ринках.

Про це УНІАН повідомили в Управлінні у зв`язках зі ЗМІ Секретаріату Кабінету міністрів.

Вхід до Будинку уряду з вулиці М.Грушевського 12/2, 1, 3 під’їзд, 7 поверх, мала зала.