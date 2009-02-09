Влада Чорногорії зажадала від Києва пояснень

Влада Чорногорії зажадала від України пояснень щодо намірів Києва заблокувати прийом колишньої югославської республіки у Світову організацію торгівлі (СОТ), повідомляє РІА «Новости» з посиланням на белградське інформаційне агентство «Бета» з Подгоріци.

Очікувалося, що членство Чорногорії в СОТ буде схвалене на засіданні Генеральної ради організації 3 лютого, але ця процедура була відкладена через загрозу вето з боку України, яка зажадала додаткові деталі про торгову діяльність цієї країни.

Оскільки товарообмін між Чорногорією та Україною невеликий, політичні аналітики в Подгоріці припускають, що рішення українців мало політичний відтінок: Чорногорія могла стати об`єктом тиску з боку Києва через зміцнення її відносин з Москвою. За іншою версією, Україна могла виступити провідником ідей деяких західноєвропейських країн, які прагнуть загальмувати участь Чорногорії в СОТ.

Чорногорська влада чекає, що найближчими днями посольство України в Подгоріці дасть роз`яснення з цього питання.

Найменша з республік колишньої Югославії почала підготовку до вступу в СОТ три роки тому, і відтоді підписала необхідні двосторонні угоди з більшістю країн. Україна є одним з наймолодших членів організації, вона вступила в неї в травні 2008 року. СОТ зараз налічує 153 учасники.