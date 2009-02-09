«Візз Ейр Україна» в травні відкриє рейс Київ - Анталія

Перша українська бюджетна авіакомпанія «Візз Ейр Україна» оголосила про відкриття літніх авіарейсів за маршрутом Київ – Анталія – Київ у травні 2009 року. Про це УНІАН повідомили в представництві компанії.

Перельоти здійснюватимуться з 13 травня по 19 вересня на новому Airbus A-320 на 180 місць. Їх періодичність - три рейси на тиждень.

Довідка УНІАН. «Візз Ейр Україна» – перша бюджетна (low-cost) авіакомпанія, що ліцензована Міністерством транспорту України. Входить до групи компаній Wizz Air.

Авіакомпанія почала внутрішні авіаперевезення в липні 2008 року на новому Airbus A-320 на 180 місць. За перші 6 місяців роботи в 2008 році перевезла близько 130 тис. пасажирів. У січні 2009 року авіакомпанія вийшла на третє місце за обсягами перевезень в київському міжнародному аеропорту «Бориспіль».