Погода на завтра

Завтра в Україні очікується хмарна погода з проясненнями. У західних областях вночі невеликий сніг, вдень без істотних опадів. На дорогах ожеледиця, температура вночі 1-6° морозу, вдень близько 0°.

Як повідомили УНІАН в Укргідрометцентрі, на решті території невеликі, у східній частині та в Криму помірні дощі. Температура вночі 0-5° тепла, вдень 2-7°, на крайньому півдні до 11° тепла. В Україні вночі та вранці слабкий туман. Вітер північно-західний, у східній частині - східний, 7-12 м/с, в Криму та Приазов`ї місцями пориви 15-20 м/с.

У Києві та області у вівторок буде хмарно з проясненнями. Вночі та вранці невеликий дощ, слабкий туман, вдень без істотних опадів. Вітер північно-західний, 7-12 м/с.

Температура у Києві вночі 0-2° тепла, вдень 2-4°, по області вночі 0-5° тепла, вдень 2-7°.