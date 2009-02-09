Затримані підозрювані в заволодінні 20 квартирами громадян

Співробітники Подільського районного управління київської міліції затримали двох жінок та чоловіка, які підозрюються у незаконному заволодінні приблизно двадцятьма квартирами, що належали жителям столиці.

Як повідомив УНІАН помічник начальника Подільського РУ ГУ МВС України у місті Києві по зв’язкам із громадськістю Олександр РАДКЕВИЧ, у даний час задокументовано чотири випадки заволодіння зловмисниками київським житлом: 4-кімнатною квартирою в Подільському районі столиці, 1- та 2-кімнатними на житловому масиві Троєщина та 2-кімнатною – у Святошинському районі. “Але є оперативна інформація, що таких епізодів налічується майже двадцять”, - зауважив він.

За словами О.РАДКЕВИЧА, члени угруповання підшукували одиноких власників квартир, які до того ж вели антисоціальний спосіб життя, входили до них у довіру та пропонували змінити за грошову компенсацію їхнє місце проживання на одне з сіл у Кіровоградській області.

При цьому, як зазначив співробітник Подільського райуправління міліції, всіх ошуканих селили в одному будинку, надавши відповідні документи на право власності, певну суму грошей, харчі тощо. Разом з тим після оформлення документів на столичне житло “матеріальна підтримка колишніх киян припинялася, і їх силоміць виганяли із сільського будинку”.

Наразі стосовно всіх затриманих порушено кримінальну справу за ч.4 ст.190 (шахрайство в особливо великих розмірах) Кримінального кодексу України.

Крім того, міліція просить всіх осіб, які могли постраждати від протиправних дій затриманих, подавати заяви до правоохоронних органів.