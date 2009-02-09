У Херсоні відкрили пам’ятник воїнам-афганцям

Сьогодні у Херсоні на території храму Покрови Пресвятої Богородиці відкрили пам’ятник на честь загиблих в Афганістані воїнів-інтернаціоналістів - "Вантаж 200".

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі мерії, у церемонії відкриття взяли участь міський голова Херсона Володимир САЛЬДО, голова всеукраїнської організації «Афганці Чорнобиля», народний депутат Олександр РЕБЕКА, воїни-інтернаціоналісти з різних міст України, родичі загиблих в Афганістані, жителі міста.