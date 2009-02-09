Роздрібні ціни на нафтопродукти зросли на 10%

Із 30 грудня 2008 року по 30 січня 2009 року середні по Україні роздрібні ціни на нафтопродукти збільшилися на 6,6-12% (в середньому на 10%).

Про це УНІАН повідомили в Міністерстві економіки України.

Так, за даними Мінекономіки, ціни на бензин А-95 за місяць збільшилися на 11,3% - до 5,4 грн./літр, на бензин А-76 підвищилися на 12% - до 4,85 грн./літр, дизельне пальне - на 6,6% - до 5,69 грн./літр.

Водночас нафтотрейдери разом з валютними коливаннями відзначають ще декілька чинників, через які ціни на АЗС повзуть вгору.

Так, директор паливного оператора Східної України - компанії «Паралель» Дмитро КУЛИК зазначає також значне подорожчання відпускних цін на українських НПЗ, яке відбулося на початку 2009 року, і підвищення акцизної ставки на моторне паливо.

За його інформацією, в сукупності ці три чинники простимулювали додаткове зростання цін на нафтопродукти, яке з початку року в мережах великих операторів становило в середньому 62 коп./літр.

Як повідомляв УНІАН, 4 лютого прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО заявила, що зростання цін на нафтопродукти в країні спровокувала непродумана валютна політика Національного банку.

Нагадаємо, місткість ринку нафтопродуктів України становить 3 млрд. дол. у роздрібних цінах на рік. За рік Україна споживає близько 16 млн. тонн нафтопродуктів, з них по 5 млн. тонн бензину й дизпального і 6 млн. тонн мазуту.