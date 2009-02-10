Обставини народження 8 близнюків викликали критику серед медиків

Мешканка Каліфорнії Надя Сулеман, яка народила восьмеро близнят, назвала клініку, де їй було проведене екстракорпоральне запліднення. До народження вісьмох близнюків жінка вже мала шестеро дітей, які також з`явилися на світ завдяки ЕКО. За словами Сулеман, усі процедури були проведені в одній і тій самій медичній установі.

Раніше Сулеман повідомила журналістів про те, що при останньому ЕКО їй імплантувалися шість ембріонів. Кількість ембріонів пацієнтка визначила сама: їй хотілося, щоб вона була рівною кількості вже народжених нею дітей. У результаті ділення двох ембріонів на світ з`явилися вісім немовлят. Таким чином, загальна кількість дітей Наді Сулеман досягло 14.

У новому інтерв`ю Сулеман розповіла про те, що всі процедури ЕКО були їй проведені в Клініці штучного запліднення Західного узбережжя в Беверлі Хілз (West Coast IVF Clinic in Beverly Hills).

Архівне відео, яке потрапило в розпорядження каналу KTLA-TV, відобразило працівника клініки, який обговорює деталі чергового ЕКО з Сулеман.

Обставини чергової вагітності американки стали предметом різкої критики з боку представників медичної спільноти. Цілий ряд експертів висловили сумнів в обгрунтованості проведення ЕКО самотній жінці, яка вже є багатодітною матір`ю. Ще більше засудження фахівців викликали дані про кількість ембріонів, імплантованих жінці при останній процедурі, повідомляє Медпортал.ру.

Як раніше повідомлялося, мати 14 дітей, яка народила минулого тижня вісім близнят, порушила мовчання і розповіла про причини, які спонукали її завести таку величезну сім`ю.

Як з`ясувалося, в дитинстві 33-річна Надя Сулеман, яка була єдиною дитиною в сім`ї, страждала від самотності. Крім того, з`ясувалося, що у Сулеман почалася депресія після поранення, заподіяного їй хворими в психіатричній клініці, де вона працювала (вона була поранена під час бунту хворих, кинутий стіл пошкодив їй хребет). Нині Надя Сулеман незаміжня, вона живе з матір`ю, яка критично відгукується про "нав`язливу ідею" своєї доньки.

Після багатомісячної депресії Надя, за її словами, нарешті змогла сформулювати свою мрію - завести багато дітей і тим самим компенсувати дитячі переживання. Через ЕКО зачаті всі її 14 дітей. При зачатті використовувалася сперма друга Наді, ім`я якого не називається.

Водночас, за словами людей, які знають Надю, вона жила не так вже й погано в дитинстві та юності. Її любили батьки, вона мала багато друзів, успішно вчилася в школі і потім в Каліфорнійському університеті. Друзі кажуть про неї дуже тепло і обурені припущеннями деяких ЗМІ, що Надя вирішила заробити на своїй багатодітності і особливо на народженні вісьмернят.