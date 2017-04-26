Конфлікт інвестора та археологів паралізував розкопки на Поштовій площі в Києві

Археологи припинили розкопки на Поштовій площі через борги із зарплати. За відсутності фахових дослідницьких робіт випадково знайдені квартали ХІІ століття завалюють мішками зі сміттям, ідеться в сюжеті ТСН.

Історична знахідка перебуває на глибині 5-6 метрів від рівня сучасного Києва. Розкопана лише частина старих вулиць. Ідеально збережені водогін, гідрозахисні споруди та навіть дерев'яні сходи, якими тогочасні містяни спускалися до річки Почайни. Кілька років тому виділити гроші на дослідження та збереження виявленого археологічного скарбу обіцяли і тодішній міністр культури В'ячеслав Кириленко, і мер Києва Віталій Кличко.

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Від ідеї збудувати торговельно-розважальний центр ніхто не відмовився – щоправда, інвестор погодився віддати частину ділянки музейчикам та навіть оплатити археологічні дослідження в розрахунку, що майбутній музей збільшить потік туристів, відповідно, й відвідувачів центру. Розкопки тривали понад два роки, але останні чотири місяці ніхто не працює, бо інвестор перестав платити.

Заступник голови КМДА Ганна Старостенко обіцяє вплинути на інвестора, однак просить археологів також не зволікати з виконанням обіцяного. "Ми зобов'язуємо інвестора сплатити борг перед археологами, не затягувати з фінансування своїх зобов'язань. Але тут м'яч на стороні археологів, які мають нам надати концепцію музею, яка на сьогодні, на жаль, ще не представлена", - заявила вона.

Натомість археологи відмовляються говорити про "міфічну концепцію", доки не вирішена цілком реальна проблема із забудовником. Останній хоче згортання наукових досліджень і повернення до бізнес-будівництва, тоді як археологи наполягають на потребі копати ще глибше. Тож у міській владі наголошують, що від планів появи музею не відмовляються, однак і термінів назвати через поточну ситуацію не можуть.

Як повідомляв УНІАН, на початку 2015 року під час будівельних робіт на Поштовій площі було виявлено частину вулиці часів Київської Русі та інші артефакти XI-XII століть. Залишки будівель перебувають у відносно непоганому стані - вони збереглися під товстим шаром грунту. Над цим місцем у XVII-XVIII століттях знаходилася міська пристань. Не виключено, що поруч під шаром землі є залишки інших будівель.