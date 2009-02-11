Новий обвал на фондовому ринку США

Фондовий ринок США відреагував значним падінням на виступ міністра фінансів Тімоті Ґайтнера, який оприлюднив новий план оздоровлення фінансової системи країни.

Інвестори сумніваються в ефективності плану, який передбачає допомогу банкам позбутися «поганих» активів і стимулювання кредитної політики. Для цього пропонують виділити до двох трильйонів доларів.

На біржі у Нью-Йорку також на 5 відсотків упала ціна на нафту.

Учора Сенат Сполучених Штатів схвалив 800-мільярдний антикризовий пакет, запропонований президентом Бараком Обамою. Документ тепер має бути узгоджений із Палатою представників Конгресу.

Радіо Свобода