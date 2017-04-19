У Львові на хабарі затримано заступника директора аеропорту

Під час отримання 40 тис. грн хабара затримано заступника директора з питань експлуатації міжнародного аеропорту «Львів» імені Данила Галицького. Про це генеральний прокурор України Юрій Луценко написав у Facebook.

"Свята закінчилися. Для заступника гендиректора з питань експлуатації ДП "Міжнародний аеропорт Львів" імені Данила Галицького" Зазуляка - несподівано прикро.

Облпрокуратура разом з відділом "К" СБУ затримали його за вимагання та отримання хабаря в 40000 грн за сприяння у підписанні актів виконаних робіт по ремонту приміщення аеропорту", - написав Луценко.

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Водночас, як повідомляє прес-центр СБУ, правоохоронці затримали посадовця поблизу аеропорту у кав’ярні під час одержання усієї суми неправомірної вигоди.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України.

Раніше у Києві на хабарі у 120 тисяч доларів "погорів" начальник відділу Нацполіції.