До Червоненка їде СБУ

11-12 жовтня в Запорізькій області пройдуть антитерористичні навчання.

Як повідомили УНІАН у прес-групі УСБУ в Запорізькій області, перший етап навчань відбудеться 11 жовтня на Запорізькій атомній електростанції (м. Енергодар), другий – 12 жовтня на річковому шлюзі Дніпровської ГЕС (м. Запоріжжя).

Навчання проводяться Антитерористичним центром при СБ України, в них беруть участь керівництво СБ України, представники відповідних міністерств, іноземні спостерігачі.

Мета навчань - перевірка ефективності сил і засобів, спрямованих на отримання упереджувальної інформації про можливі надзвичайні події на стратегічних об‘єктах області, вдосконалення практичних навичок спільних дій відповідних відомств.