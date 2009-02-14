Учені-медики за впровадження комбінованих вакцин

Провідні українські вчені-медики виступають за розширення впровадження сучасних комбінованих вакцин.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Міністерства охорони здоров’я.

У МОЗ зазначають, що вчені-медики виступають за науково обґрунтовані підходи в питанні імунопрофілактики.

Зокрема, медичні експерти відзначають, що в країнах Європейського Союзу у календарях щеплень замість моновакцин, що використовувалися раніше, застосовують комбіновані вакцини, які належать до препаратів, отриманих за новітніми технологіями. До переваг комбінованих вакцин вчені відносять: можливість щепити дітей для профілактики одночасно декількох інфекцій; зменшення ін`єкційного навантаження на реципієнта вакцини та кількості візитів дитини до лікаря; зменшення попадання до організму щепленого допоміжних речовин (консерванти, стабілізатори тощо) тощо.

Завдяки впровадженню в Україні комбінованих вакцин дитина за перші 2 роки життя отримує 9 ін`єкцій замість 17. Вчені наполягають, що серед комбінованих вакцин для профілактики дифтерії, правця, кашлюку, поліомієліту та гемофільної інфекції, що включені до календаря щеплень, перевагу слід надавати препаратам з ацелюлярним кашлюковим компонентом, які мають значно меншу реактогенність у порівнянні з вакцинами із цільноклітинним кашлюковим компонентом.

“Враховуючи наукові дані, вітчизняні фахівці вважають за доцільне для профілактики епідемічно актуальних для України інфекційних хвороб розширити впровадження сучасних комбінованих вакцин, які відповідають світовим вимогам та діючому календарю профілактичних щеплень нашої країни”, йдеться у повідомленні МОЗ.