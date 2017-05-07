Російські ЗМІ: в Україну не пустили акредитованого на "Євробачення" фотокореспондента

В Україну не пустили акредитованого на «Євробачення» фотокореспондента МІА "Россия сегодня" Раміля Ситдикова.

Про це повідомляє російське інформагентство «РИА Новости».

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"Нашого фотографа "завернули" з Києва. На кордоні взяли документи, пішли кудись і приблизно через годину принесли постанову про відмову у в'їзді. Акредитацію було отримано за всією формою", — заявив директор об'єднаної дирекції фотоінформації МІА "Россия сегодня" Олександр Штоль.

Сам Ситдиков повідомив по телефону, що йому задавали стандартні запитання про мету візиту, а потім видали зворотний квиток і супроводили до літака. "Причина — не може підтвердити мету запланованого перебування на території України", — сказав він.

Як повідомляв УНІАН, офіційне відкриття пісенного конкурсу «Євробачення-2017» відбудеться у Києві 7 травня.