Учасниця Євробачення ризикує на рік сісти у в’язницю

Учасниця Євробачення від Ісландії Свала Бьйоргвінсдоуттір ризикує на рік потрапити до в'язниці у себе на батьківщині за маніпуляції з національним прапором на церемонії відкриття пісенного конкурсу в Києві, пише Visir.

Повідомляється, що керівник скаутської організації в Ісландії, яка вважається хранителем національного прапора, заявила, що Свала порушила щонайменше два правила про ісландський прапор. По-перше, на прапорі не можна нічого дописувати або домальовувати, а по-друге, прапор Ісландії можна підіймати лише на флагштоку, а не запускати в небо на кульках.

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До того ж, якщо враховувати той факт, що кулі з прапором рано чи пізно впадуть, буде порушено ще одне положення закону: прапор не повинен торкатися землі. За правилами, такий прапор повинен бути негайно спалений.

Повідомляється, що всі перераховані вище порушення прийнятих в Ісландії процедур поводження з державним прапором караються мінімум штрафом, а максимум - роком в'язниці.

Як повідомляв УНІАН раніше, на Євробаченні розгортається скандал навколо учасника від Болгарії Крістіана Костова. Його знову запрошують відвідати окупований Крим, однак цього разу – кримські болгари та взяти участь у фестивалі «Болгарські зустрічі».