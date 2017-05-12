Скандал триває: фаворита Євробачення-2017 запросили в окупований Крим

Кримські болгари запрошують одного з фаворитів Євробачення-2017, учасника від Болгарії Крістіана Костова знову відвідати півострів й взяти участь у фестивалі "Болгарські зустрічі". Про це повідомив так званий голова кримської національно-культурної автономії болгар Іван Абажер, передає РІА Новости.

"Ми запрошуємо Крістіана Костова знову відвідати Крим і взяти участь у нашому вже сьомому за рахунком фестивалі "Болгарські зустрічі", який в цьому році буде проходити в трьох місцях: Керч, Феодосія та Фанагорія в Краснодарському краї в курортному селищі Сінної", — сказав Абажер.

Міжнародний фестиваль щорічно проходить у кінці вересня — початку жовтня.

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"Ми готові офіційно надіслати запрошення Крістіану Костову і будемо раді його бачити на кримській землі", — наголосив Абажер.

Як повідомляв УНІАН, Костов вже встиг стати скандальним артистом Євробачення-2017. Він опинився в центрі уваги після того, як в інтернеті було опубліковано відео з його виступом в окупованому Криму влітку 2014 року.

У ДПСУ заявили, що представник Болгарії на Євробаченні виступав в окупованому Криму, коли законодавчо ще не було врегульовано питання перетинання адміністративного кордону.