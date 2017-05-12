На Дніпропетровщині затримали чоловіка, який керував "тітушками" під час акцій 9 травня

У Новомосковську на Дніпропетровщині сьогодні співробітники поліції затримали чоловіка, який керував так званими «тітушками» під час сутичок на масових акціях, які відбулися 9 травня у Дніпрі.

Про це УНІАН повідомили у відділі комунікацій Головного управління Національної поліції у Дніпропетровській області.

Ним виявився 27-річний місцевий мешканець з кримінальним минулим.

«На відео, яке розповсюджено в мережі Інтернет, видно, що саме цей чоловік, а не правоохоронець, надає команди та скеровує дії молодчиків, які жорстоко побили ветеранів антитерористичної операції», - йдеться в повідомленні.

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Підозрюваний доставлений до прокуратури Дніпропетровської області для проведення слідчих дій.

Як повідомляв УНІАН, Жовтневий районний суд Дніпра сьогодні за клопотанням прокуратури Дніпропетровської області взяв під варту ще трьох учасників сутичок під час масових заходів 9 травня. Ще одного підозрюваному у сутичках було взято під варту вчора, 11 травня.

Всього повідомлення про підозру у скоєнні злочину було оголошено 5-ти особам. Для одного правопорушника суд обрав запобіжний захід, який не обмежує його свободи, оскільки цей чоловік активно працює зі слідством.

Ще трьом особам повідомлено заочно про підозру у сутичках 9 травня. Ухвалено рішення про їх затримання та доставлення до суду для обрання запобіжного заходу.

У Дніпрі 9 травня під час ходи до Монументу Слави представників Соціалістичної партії та партії «Опозиційний блок» між ветеранами АТО, охороною і поліцією сталися сутички. Поліція застосувала кийки, постраждали кілька ветеранів АТО, одного з розбитою головою забрала «швидка».

За версією поліції, конфлікт почався через те, що соціалісти йшли колоною з рожевими прапорами своєї партії. На прохання їх опустити не відреагували.

Також кілька ветеранів АТО зупинили колону «Опозиційного блоку», яка прямувала також до Монумента Слави з синіми кульками. Тут виникла бійка між ветеранами АТО і чоловіками спортивної зовнішності. Всього у відділення поліції було доставлено 15 осіб. Травмовано 14 осіб - 8 учасників заходу і 6 поліцейських.

Після зіткнень у Дніпрі міністр внутрішніх справ Арсен Аваков звільнив керівників поліції Дніпропетровської області. Зокрема, було підписано накази про звільнення керівника Головного управління Національної поліції Дніпропетровської області Ігоря Репешка і керівника поліції міста Дніпра Андрія Бідила та їх заступників з забезпечення громадської безпеки.

Начальником обласної поліції Дніпропетровщини призначено Віталія Глуховерю.