Призначили нового керівника ГУ Нацполіції в Дніпропетровській області

Голова Національної поліції України Сергій Князєв призначив новим керівником Головного управління Нацполіції в Дніпропетровській області Віталія Глуховерю.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Князєв повідомив на брифінгу в Дніпрі.

«Наказом Нацполіції України призначено Глуховерю Віталія Андрійовича начальником Головного управління Нацполіції в Дніпропетровській області», - заявив він.

Читайте такожГеращенко про дії поліції 9 травня в Дніпрі: застосовували надмірну силу

Як повідомляв УНІАН, у Дніпрі 9 травня під час ходи до монумента Слави представників Соціалістичної партії та партії «Опозиційний блок» між ветеранами АТО, охороною і поліцією виникли сутички. Поліція застосувала кийки, постраждали декілька ветеранів АТО, одного з розбитою головою забрала швидка допомога.

За версією поліції, конфлікт почався через те, що соціалісти йшли колоною з рожевими прапорами своєї партії. На прохання їх опустити не відреагували.

Також кілька ветеранів АТО зупинили колону «Опозиційного блоку», яка прямувала також до монумента Слави з синіми кульками. Тут виникла сутичка між ветеранами АТО і чоловіками спортивної зовнішності. Всього у відділення поліції було доставлено 15 осіб. Травмовано 14 осіб – 8 учасників заходу і 6 поліцейських.

Сьогодні, 10 травня, після попереднього розгляду інцидентів і провокацій у Дніпрі 9 травня міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков підписав накази про звільнення керівників поліції Дніпропетровщини.

Зокрема, підписано накази про звільнення керівника Головного управління Нацполіції у Дніпропетровській області Ігоря Репешка та керівника поліції міста Дніпро Андрія Бідила та їхніх заступників щодо забезпечення громадської безпеки.