Євробачення-2017: Галич пообіцяв набити на обличчі тату із італійцем в разі його перемоги

Представники країн "Великої п'ятірки" та України як господині "Євробачення-2017" взяли участь у прес-конференції напередодні фіналу музичної першості.

Як повідомляє ТСН, лейтмотивом спілкування із журналістами було зазначення про полегшення від неучасті у двох півфіналах, адже артисти із цих держав автоматично стали претендентами на перемогу за правилами.

Соліст O.Torvald Женя Галич подякував тріумфаторці минулорічного "Євробачення" Джамалі за свої збережені нерви та можливість для України приймати у себе шоу.

Не оминув рокер увагою і бійців на Сході нашої держави, котрі боронять безпеку у цей непростий час.

"Хочу подякувати Джамалі за мої збережені нерви. Якби ми брали участь у півфіналі, то ми більше б нервувалися та менше танцювали. Почуваюся гордим, що ми можемо проводити конкурс на високому рівні. Хочу подякувати хлопцям, що боронять нас на Сході та захищають нашу безпеку", - підкреслив він.

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Музикант є новоспеченим вдруге татом (дружина артиста нещодавно народила сина). Женя сумує за маленьким, оскільки під час напруженої підготовки до виступу не бачиться з ним.

"Я вже не бачив сина 5 днів. Після шоу хочу повернутися до родини і бути з ними", - зазначив артист.

На запитання журналіста про можливу подальшу співпрацю із учасниками "Євробачення-2017" Галич відповів оригінально.

"Дякую за те, що ви приїхали. Так сталося, що більшість людей запрошують нас. Я замутив собі відпочинок у Франції, Італії , Іспанії. Якщо потрібні знижки - звертайтеся", - запевнив він.

Один із кореспондентів пригадав обіцянку представника Іспанії Мануеля Наварро поголити розкішну шевелюру в разі перемоги.

Він запропонував решті фіналістів озвучити свої. Тут український рокер також здивував, пообіцявши не лише змінити зачіску, а й набити собі на обличчі фаворита букмекерів – італійця Франческо Габбані у разі його перемоги.

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У відповідь на таку заяву Габбані запевнив: поголить свою мавпу, із котрою виступає, після перемоги.

При цьому, фаворит букмекерів стверджує: перше місце не вважає самоціллю участі.

"Найбільший тиск через пророцтва букмекерів чинить не сам факт, а питання про це. Це, звісно, честь, але взагалі "Євробачення" - захоплюючий досвід", - підкреслив Франческо.

Нагадаємо, фінал Євробачення-2017 відбудеться сьогодні, 13 травня о 22:00. Пряму трансляцію конкурсу можна буде подивитись на сайті УНІАН.