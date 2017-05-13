Поліція обговорила з депутатом ЄП проведення багатотисячного гей-параду в Києві

Депутат Європейського парламенту Ребекка Гармс закликала київську поліцію гарантувати безпеку учасників «Маршу рівності» ЛГБТ-спільноти, запланованого на 18 червня. Як повідомляє Відділ комунікації поліції Києва, про це вона сказала на зустрічі з начальником Головного управління Нацполіції у столиці Андрієм Крищенком.

Зазначаються, що Гармс подякувала столичним поліцейським за професіоналізм під час проведення аналогічного маршу у минулому році. Незважаючи на спроби провокацій та погрози від радикально налаштованих громадян, учасники заходу почувалися у безпеці.

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«У цьому році існує ризик отримати великий виклик, тому що цього разу взяти участь у заході планує до п’яти тисяч учасників – це вдвічі більше, ніж раніше. Проте чітка взаємодія між правоохоронними підрозділами минулого року, яку побачила світова спільнота, дає надію, що цього разу поліція зробить усе для підтримки правопорядку», - зазначила Гармс.

Крищенко погодився із депутатом ЄП у тому, що ризик провокацій існує завжди.

Разом з тим, за його словами, київська поліція розуміє завдання, які ставить перед нею суспільство, тому готова до будь-яких викликів.

«Поки ще не відомо, де і коли відбудеться марш, але ми відкриті до діалогу із організаторами заходу, готові чути пропозиції. В нас є взаємодія із іншими службами, а відтак у комплексі це допоможе забезпечити правопорядок на належному рівні», - підкреслив Крищенко.

Як повідомляв УНІАН, "Марш Рівності" відбудеться у рамках прайд-тижня "КиївПрайд-2017" (9-18 червня). Цього року організатори планують приблизно удвічі збільшити маршрут (торік - близько 750 м), а також очікується більша кількість учасників заходу.