У Житомирі відкрили меморіальну дошку на честь загиблого в зоні АТО військового

У Житомирі відкрили меморіальну дошку на честь капітана 95-ї окремої аеромобільної бригади Збройних сил України Віталія Дульчика, який загинув під час виконання бойового завдання у зоні проведення антитерористичної операції.

Як передає кореспондент УНІАН, дошку встановлено сьогодні, 13 травня, на фасаді будівлі Житомирської школи № 33, у якій навчався загиблий.

У церемонії відкриття дошки взяли участь близько 100 осіб: батько і матір Дульчика, бійці 95-ї бригади, Житомирський міський голова Сергій Сухомлин, представники влади, громадськості, учні та колектив школи.

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На дошці з сірого граніту викарбувані зображення героя у військовій формі, дати народження і смерті, гасла: "Ніхто крім нас!", "Він віддав життя, захищаючи свободу і незалежність України!", а також напис про те, що саме в цій школі навчався герой.

Командир взводу 95-ї аеромобільної бригади Дульчик народився 30 квітня 1986 року, загинув 13 травня 2014 року поблизу Слов’янська у віці 28 років. Його поховали у Житомирі 16 травня 2014 року з військовими почестями. Указом президента України Дульчик був нагороджений орденом «За мужність» III ступеня (посмертно) і йому було присвоєно чергове військове звання – капітан (посмертно).