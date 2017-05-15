У Миколаївській колонії ув'язнений за 12 днів до виходу на свободу побив до смерті іншого

В Ольшанській виправній колонії №53 у Миколаївській області один із засуджених побив до смерті іншого. Про це повідомили в прес-службі прокуратури Миколаївської області.

Правоохоронці встановили особу злочинця. Ним виявився один з ув'язнених колонії, який 9 травня 2017 року на ґрунті раптово виниклого конфлікту завдав потерпілому численні тілесні ушкодження. Наступного дня потерпілий від отриманих травм помер у лікарні, не приходячи в свідомість.

Зловмиснику 14 травня повідомили про підозру у вчиненні кримінального злочину, передбаченого ч. 2 ст. 121 КК України (умисне тяжке тілесне ушкодження, що спричинило смерть потерпілого).

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"Зараз проводяться всі необхідні слідчі та процесуальні дії для повного і всебічного розслідування всіх обставин справи. Ситуація в Ольшанській виправній знаходиться під повним контролем адміністрації установи ", - повідомили в прокуратурі.

У прокуратурі також відзначили, що 20 травня у зловмисника повинен був закінчитися термін відбування покарання за розбійний напад, за вчинення якого йому було призначено покарання у вигляді 8 років позбавлення волі.

Раніше повідомлялося, що в австралійській в'язниці 77-річний ув'язнений убив співкамерника тостером.