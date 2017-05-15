"Невеличкий, але важливий стрибок": O.Torvald прокоментував свій виступ на Євробаченні

Представники від України на Євробаченні-2017 рок-гурт O.Torvald прокоментували свій виступ на пісенному конкурсі та таланти інших конкурсантів.

Про це йдеться в повідомленні гурту на офіційній сторінці у Facebook.

«Хочемо подякувати всім, хто весь цей час підтримував нас! Хочемо подякувати нашій команді та всім хто допомагав. Ми горді за свою країну та людей, що нас оточують. Все, що ми бачили зсередини, то було невеличким, але важливим стрибком вище своєї голови для кожного з нас: музикантів, постановників, організаторів, волонтерів», – зазначили музиканти.

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На думку гурту, саме в Україні конкурс Євробачення остаточно змінив курс свого подальшого розвитку. «Виявилось, що Celebrate Diversity, то не пусті слова. Другий рік поспіль перемогла талановита і щира пісня. Португалія, вітаємо! Вітаємо і тих, хто привніс до конкурсу щось нове: дівчину з Бельгії з крутою піснею рівня London Grammar, хлопців з Норвегії, що не побоялись показати цікаву актуальну електроніку; виконавця з Австрії та багатьох інших. Ми раді, що змогли стати частиною цієї нової історії конкурсу і запропонували аудиторії Євробачення щось нове, незвичне та дійсно сучасне», – йдеться в повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, на Євробаченні-2017 Україна зайняла 24 місце з 26.