В Одесі Дерибасівську прикрасять новими ліхтарями (фото)

16:47, 16 травня 2017
Суспільство
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До початку літа на деревах вздовж вулиці з'являться нові ліхтарі-метелики.

Метеликів розвішують на деревах / 048.ua

Центральну вулицю Одеси – Дерибасівську – почали прикрашати новими декоративними ліхтариками. Про це пише місцевий портал 048.ua.

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Якщо взимку Дерибасівську освітлювали ліхтарі у вигляді гігантських новорічних куль, навесні замість них вздовж вулиці виставили величезні червоні вази з квітами-ліхтарями, то зараз, напередодні літа, Дерибасівську прикрашають метеликами.

Нові ліхтарі скоро розвісять на всій вулиці / 048.ua

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Теги: #Дерибасівська в Одесі