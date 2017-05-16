В Одесі Дерибасівську прикрасять новими ліхтарями (фото)

До початку літа на деревах вздовж вулиці з'являться нові ліхтарі-метелики.

Центральну вулицю Одеси – Дерибасівську – почали прикрашати новими декоративними ліхтариками. Про це пише місцевий портал 048.ua. Читайте такожВ Україні знову не працює більшість паспортних сервісів Якщо взимку Дерибасівську освітлювали ліхтарі у вигляді гігантських новорічних куль, навесні замість них вздовж вулиці виставили величезні червоні вази з квітами-ліхтарями, то зараз, напередодні літа, Дерибасівську прикрашають метеликами.

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