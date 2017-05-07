Вночі в центрі Одеси 50 людей влаштували бійку (відео)

Вночі 7 травня у центрі Одеси сталася масова бійка.

Як повідомили УНІАН очевидці, інцидент виник на ярмарку на вул. Дерибасівській.

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«Один із відпочивальників кинув стільцем в іншого хлопця. Зав’язалася штовханина, а потім – відверта бійка», - повідомили очевидці.

Також повідомляється, що учасники конфлікту, яких було близько 50 осіб, перемістилися на Грецьку площу (за рогом від Дерибасівської - УНІАН), потім – на перехрестя Дерибасівської та Єкатерининської вулиць.

На місце події прибули працівники охоронної агенції, яким, за словами очевидців, довелося застосувати сльозогінний газ.

У патрульній поліції підтвердили факт масової бійки, уточнивши, що на місце події виїжджали працівники спецпідрозділу «Ягуар». За попередніми даними, призвідників конфлікті затримано.

У Головному управлінні НП в Одеській області інцидент наразі не коментують.