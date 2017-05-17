У Краматорську школяр приніс до класу кристали мідного купоросу із дитячого набору: 5 дітей госпіталізовані

У Краматорську з отруєнням госпіталізовано п’ятеро учнів загальноосвітньої школи. Як повідомили у прес-службі прокуратури Донецької області, до Дитячого територіального медичного об’єднання міської лікарні №3 Краматорська сьогодні, 17 травня, приблизно о 10:00 каретою швидкої допомоги доставлено п’ятеро учнів загальноосвітньої школи з ознаками отруєння.

«На даний час встановлено, що один з учнів 6 класу приніс на урок кристали мідного купоросу з так званого набору для експериментів, який легально продається в дитячих магазинах. Четверо однокласників облизали кристали, а п’ятий - один з них проковтнув», - йдеться у повідомленні.

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З гострими шлунковими болями школярів доставлено до дитячої лікарні.

Стан постраждалих дітей оцінюється як задовільний. Відомості за вказаним фактом внесено до журналу єдиного обліку. З’ясовуються усі обставини події.

Як повідомляв УНІАН раніше, на Харківщині четверо дітей отруїлися препаратом проти городнього шкідника.

Дівчатка - дві сестри та їхні подруги - перебували у дворі будинку. «На підвіконні найменша дівчинка знайшла гранули отрути проти шкідника капустянки, сприйняла їх за цукерки та пригостила інших», - йшлося у повідомленні.