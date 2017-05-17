У Києві під час проведення Євробачення рівень злочинності знизився на 20%

У Києві під час проведення пісенного конкурсу «Євробачення» загальна кримінальна злочинність зменшилась майже на 20%.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу повідомив начальник Головного управління Нацполіції в м. Києві Андрій Крищенко.

“Всього за період проведення конкурсу близько на 20% було зниження щодобової реєстрації злочинів... Всього за період проведення конкурсу було зафіксовано 30 звернень від іноземних громадян — це і члени офіційних делегацій (які брали участь в «Євробаченні-2017» — УНІАН), і туристи, які приїхали відпочити”, - сказав він.

За його словами, було 8 звернень від членів делегацій, зокрема, з них 2 — щодо шахрайства, 2 — крадіжки. При цьому було розкрито три крадіжки, одна стосувалася білоруського журналіста, дві — представників конкурсу.

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Також до поліції, як зазначив Крищенко, звернувся громадянин Туреччини, який винайняв квартиру в столиці, заплатив гроші, залишив речі, а коли повернувся назад — ні грошей, ні речей в квартирі не було.

Разом з цим начальник поліції повідомив, що створений під час роботи конкурсу спеціальний координаційний центр зарекомендував себе добре, тому функціонуватиме в Києві надалі, коли проводитимуться великі масові заходи.

Нагадаємо, що на період проведення Євробачення в Києві до охорони правопорядку залучили близько 10 тисяч правоохоронців.