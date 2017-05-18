В Брюсселі відкриється фотовиставка про Донбас (фото)

В Брюсселі в культурному центрі Le Senghor відкриється фотовиставка «Донбас: по той бік останніх новин. Розкриваючи особисті історії мужності та натхнення з України».

Це буде перша виставка робот українського фотографа та журналіста Наталії Любченкової, яка організована Товариством українців у Бельгії та благодійною організацією UAct.

В інтерв’ю агентству УНІАН Любченкова зазначила, що мета виставки – розповісти про те, що на сході України «йде війна і від неї страждають цивільні люди». «Я живу і працюю за кордоном і дуже добре знаю, що про Україну з другої половини 2015 року по телебаченню говорять дуже мало. Я неодноразово чула від іноземців: “ Ми знаємо про Мінські угоди й більше нічого про Україну в новинах не бачимо. У вас вже все добре?” Я хотіла, щоб люди, які впливають на європейську політику, побачили справжніх людей за цифрами, що надходять із зони конфлікту на сході України – про переселенців, про постраждалих, про убитих», - сказала вона.

Читайте такожНа Полтавщині триває унікальна виставка вишитих ікон

Представник UAct Юлія Зельвенська у свою чергу наголосила на важливості того, «щоби голоси переселенців в Україні почули якомога більше людей; щоб вони зрозуміли їхні проблеми та надихнулися їхньою мужністю та ідеями». «В той самий час, ця виставка - наша можливість сказати українцям Донбасу: «Ми - з вами, Україна - завжди в нашому серці, якби не складалися життєві обставини. Ми пишаємося вами і намагаємося зробити все, що в наших силах аби вас підтримати», - підкреслила вона.

Виставка буде тривати до 4 червня.