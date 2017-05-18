У Житомирі понад 300 людей провели ходу з нагоди Дня вишиванки (фоторепортаж)

У Житомирі о 19 годині сьогодні провели ходу з нагоди відзначення Всесвітнього дня вишиванки, в якій узяли участь більше 300 осіб.

Як передає кореспондент УНІАН, урочиста хода розпочалася о 19 годині на Соборному майдані. Її відкрила колона байкерів, причому деякі з них везли дівчат у вишиванках.

Також перед початком руху “ Вишиваної ходи”, як її назвали організатори, військові розгорнули на Соборному майдані величезний прапор України.

Учасники ходи у супроводі байкерів у вишиванках пройшли з Соборного майдану вулицею Великою Бердичівською та завершили її на пішохідній вулиці Михайлівській.

До вишиваної ходи долучився і голова Житомирської ОДА Ігор Гундич разом зі своїми дітьми.

Святкування продовжилося концертною програмою.

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Також сьогодні, у День вишиванки, у Житомирі провели спецпогашення тематичного конверта унікальним штемпелем. Створили святкове графіті , одягли у вишиванку пам'ятник конструктору космічних кораблів Сергію Корольову та провели інші святкові заходи : зокрема, на вулиці Михайлівській бажаючі долучилися до спільного вишивання чоловічої сорочки “для богатиря”.

Довідка УНІАН. Всесвітній день вишиванки – міжнародне свято, яке покликане зберегти споконвічні народні традиції, створення та носіння етнічного вишитого українського одягу. Свято відзначається щороку в третій четвер травня.

Ідею акції «Всесвітній день вишиванки» у 2006 році запропонувала тодішня студентка факультету історії, політології та міжнародних відносин ЧНУ Леся Воронюк. Тоді вона запропонувала всім студентам обрати один день і всім разом одягнути вишиванки. Протягом наступних років свято розрослося до всеукраїнського рівня, до нього почала долучатися українська діаспора у десятках країн, а також прихильники України.