Міжнародний фестиваль ленд-арту проходить у Вінниці

У Вінниці проходить 4-й Міжнародний фестиваль ленд-арту «Аплікація духу. Трансміфічні проекції - 2».

Про це кореспонденту УНІАН повідомили організатори заходу: громадська організація «Лабораторія актуальної творчості» та Управління у справах сім`ї і молоді Вінницької облдержадміністрації.

Згідно з повідомленням, учасники проекту - художники з України, Польщі та Китаю створять «міжкультурне середовище та впровадять творчу проекцію свого сучасного трансміфічного метакультурного досвіду на територію скіфського городища, що знаходиться поблизу міста Немирів».

«Створені учасниками об`єкти (ленд-арт, інсталяція, фото, відео, мультимедіа) виконують завдання «трансміфічної проекції» і візуалізують сучасне відчуття старовини через художній образ», - зазначають організатори заходу.

Цьогорічний фестиваль ділиться на дві частини: арт-акція та експозиційна частина.

В рамка першої частини сьогодні в галереї «Арт-шик» відбулась презентація проекту «Трансміфічні проекції» та відкрито виставки фотографій ленд-арт об’єктів та мультимедійних проектів з попередніх трьох фестивалів «Аплікація Духу».

Вчора відбулась презентація фестивалю, сьогодні учасники проекту створюють арт-об`єкти на території скіфського городища, а завтра створені на городищі об’єкти зніматимуть і фотографуватимуть з літака.

В рамках експозиційної частини фестивалю будуть організовані виставки-презентації об’єктів в містах Львів, Київ, Вінниця.

Довідка УНІАН. Ленд-арт (від англійського «land art» – «земляне мистецтво») – напрямок в образотворчому мистецтві останньої третини ХХ століття. Засновано на використанні реального пейзажу як головного художнього матеріалу та об`єкту.

Термін «трансміф» - означає іншу реальність і є об`єктом трансфізичного, метаісторичного, філософського і художнього досвіду.

Назва проекту - «Аплікація духу» - походить від латинського слова «applikacio» і означає прикласти, приміряти.