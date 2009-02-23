У НУ-НС народилася ідея скоротити фінансування СБУ вдвічі

Народний депутат Олександр ОМЕЛЬЧЕНКО (фракція “Наша Україна – Народна самооборона”) пропонує у цьому році реформувати Службу безпеки України та встановити особливий порядок її фінансування.

Про це йдеться у внесеному ним на розгляд Верховної Ради законопроекті “Про деякі невідкладні заходи, спрямовані на реформування Служби безпеки України”, що оприлюднений на офіційному сайті парламенту.

У документі сказано, що “у зв`язку з численними фактами виконання органами та співробітниками Служби безпеки України невластивих завдань, використання сил і засобів цієї Служби всупереч вимогам Конституції та законів України” необхідно здійснити реформування СБУ протягом 2009 року на основі Конституції України, принципів демілітаризації та демократизації, з урахуванням критеріїв, визначених у Концепції реформування Служби безпеки України, а також рекомендацій ПАРЄ. Зокрема, депутат пропонує на період реформування СБУ накласти мораторій на виконання нею правоохоронних обов`язків щодо досудового слідства, арешту та затримання людей.

Проектом закону також передбачено на період 2009 року встановити особливий порядок фінансування СБУ. Зокрема, пропонується “скоротити бюджетні призначення Служби безпеки України на 2009 рік на половину”.

Крім того, О.ОМЕЛЬЧЕНКО пропонує встановити, що у 2009 році “фінансування Служби безпеки України забезпечуються в межах фактичного обсягу надходжень до загального фонду державного бюджету за результатами діяльності СБУ”, а кошти з держбюджету на проведення спеціальних операцій та інших заходів, спрямованих на виконання СБУ завдань, покладених на неї законом, виділяються у порядку парламентського контролю за погодженням з Комітетом з питань національної безпеки і оборони.