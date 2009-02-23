Мер Києва застудив легені на відкритому повітрі

У прес-службі Київської міської державної адміністрації запевняють, що мер столиці Леонід ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ перебуває на лікуванні в закордонній клініці.

Як повідомили УНІАН у прес-службі КМДА, лікарі встановили меру столиці попередній діагноз – «запалення легенів».

Причиною захворювання медики називають переохолодження організму внаслідок тривалого перебування на відкритому повітрі. Для того, щоб пройти курс необхідних процедур, Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ офіційно пішов у відпустку, йдеться в повідомленні прес-служби КМДА. Проте лікарі не виключають, що призначене лікування дозволить меру Києва ще до закінчення офіційної відпустки повернутися на роботу.

За інформацією прес-служби, мер Києва почувається добре, його стан здоров`я дозволяє працювати з документами – зокрема, проектом бюджету і програмою соціально-економічного розвитку столиці на 2009 рік.

Як повідомляв УНІАН, Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ за узгодженням з Президентом України Віктором ЮЩЕНКОМ з 19 лютого по 21 березня відбув у щорічну відпустку.

Сьогодні, 23 лютого, ЗМІ повідомили, що Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ перебуває в Ізраїлі і відпочиває на Мертвому морі, в одному з елітних готелів.