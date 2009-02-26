Як викручуються українські металурги

Підприємства гірничо-металургійного комплексу України оптимізують власні витрати, пише тижневик «Коментарі», проаналізувавши ситуацію на провідних виробництвах Дніпропетровщини.

За даними джерел “Коментарів”, у ГМК сьогодні існує два найпоширеніші способи економії коштів.

Перший - добове варіювання виробничим процесом. Через те, що виробничі потужності основних гірничо-збагачувальних комбінатів Дніпропетровщини (Південний, Північний, Центральний, Новокриворізький ГЗК й ін.) завантажені на 55-60%, вони мають можливість працювати переважно в нічний час, коли ціна на електроенергію в п`ять-шість разів дешевша. Хоча у цьому випадку, відзначає тижневик, власники підприємств не тільки не ведуть мови про підвищення зарплати (адже робота в нічну зміну оцінюється дорожче), але й уже четвертий місяць привчають людей до того, щоб забути про премії. Таке рішення мотивується просто: премія виплачується тільки у випадку виконання виробничого плану.

Другий варіант економії грошей - тимчасове перепрофілювання власного трудового колективу. Адже через зниження виробничого навантаження на підприємство автоматично знижується навантаження на робітників. І для того, щоб убити відразу двох зайців - не скорочувати людей, тим самим не викликаючи на себе бурю соціально-політичних проблем, і при цьому заощадити гроші - керівництво підприємств відмовляється від послуг підрядників, залучених для реалізації інвестиційних програм, і завершує початі роботи самотужки.

При цьому керівництво гірничорудних підприємств воліє озвучувати м`якшу форму економії коштів. “Ми сьогодні займаємося оптимізацією витрат, які в першу чергу не стосуються основного виробництва. Було ухвалене рішення про скасування всіх привілеїв керівного складу підприємства. Уже виданий наказ про створення фонду по захисту працівників від наслідків економічної кризи. Розподіляти кошти із цього фонду будуть уповноважені члени профспілки металургів і гірників України”, - заявив недавно генеральний директор “ПівнічГЗК” й “ЦГЗК” Євген УДОД.

Приблизно таку ж модель застосовують на “АрселорМіттал Кривий Ріг”, де наприкінці минулого року створили власний вибуховий цех, щоб заощадити на послугах виробників вибухівки. Правда, поки що ця спроба підприємства не увінчалася успіхом, через те що Держгірпромнагляд не дає дозволу на роботу цього цеху. За неофіційною версією, пишуть «Коментарі», незговірливість інспекції обумовлена небажанням виробника вибухівки - “Кривбасвибухпрому” втратити великого клієнта.

Однак такий стан справ у ГМК Дніпропетровській області можна вважати тимчасовим.

“Багато підприємств ГМК уже зараз працюють на межі рентабельності. Якщо споживча ситуація погіршуватиметься й далі, то в другому кварталі вони будуть працювати з негативною рентабельністю. Це означає, що тоді можуть стати актуальними раніше розроблені антикризові пропозиції підприємств”, - повідомило “Коментарям” джерело в Дніпропетровській ОДА. Йдеться про те, що на деяких підприємствах уже існують програми переходу на скорочений робочий тиждень, а також скорочення заробітної плати (в основному - за рахунок зниження премій). І найближчим часом вони можуть узятися до їхньої реалізації.