Нафтогаз цього року планує отримати дохід понад 90 мільярдів

Загальне надходження грошових коштів НАК «Нафтогаз України» в 2009 році має становити майже 92,5 мільярда гривень. Такий прогноз міститься в переданому на затвердження в Кабінет міністрів проекті фінансового плану НАК «Нафтогаз України», текст якого має в своєму розпорядженні «Дзеркало тижня» (№7 за 28 лютого-6 березня 2009 р.).

При цьому витрати з держбюджету в 2009 році становитимуть: компенсація за газ, поставлений підприємствам тепло-комунальної енергетики (ТКЕ), - 10,4 млрд. гривень, фінансування геологорозвідувальних робіт - 0,44 млрд. гривень, повернення ПДВ за імпортований у 2008 році газ - 2,8 млрд. гривень.

Згідно з проектом фінплану, прогнозна загальна сума витрат НАК «Нафтогаз України» становить дещо більше 102 млрд. гривень.

Відповідно до плану антикризових заходів зі стабілізації фінансового стану компанії, для покриття дефіциту близько 9,5 млрд. гривень пропонується збільшення компенсації з бюджету цін на газ для підприємств ТКЕ на суму 10,4 млрд. гривень.

При цьому дефіцит НАК «Нафтогаз України» складається також із дефіцитів бюджетів його основних дочірніх компаній - ДК «Укртрансгаз» (газотранспортна компанія) і ДК «Укргазвидобування» (газовидобувні підприємства). У ДК «Укртрансгаз» дефіцит коштів на 2009 рік прогнозується на рівні 941,109 млн. гривень. У ДК «Укргазвидобування» прогнозований дефіцит фінансів - 3,214 млрд. гривень.

Крім того, компанія має значний портфель зовнішніх кредитів. Так, при курсі 7,7 дол./грн. НАК «Нафтогаз України» в 2009 році мав би повернути кредиторам близько 23 млрд. грн.

Основні умови, з яких виходив НАК «Нафтогаз України» при формуванні фінансового плану поточного року:

– обсяг імпорту газу - 33 млрд. кубометрів;

– аванс від «Газпрому» на придбання прав вимоги боргу від «РосУкрЕнерго» - 13,09 млрд. гривень;

– обсяг відбору з ПСГ газу, придбаного у «РосУкрЕнерго», — 11 млрд. кубометрів;

– відбір імпортного газу, придбаного в 2008 році, - 10,021 млрд. кубометрів;

– відбір газу власного видобутку з ресурсів 2008 року - 3,512 млрд. кубометрів;

- курс долара до гривні, використаний при розрахунку, - 7,7 доларів за 1 гривню.