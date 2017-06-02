Командир чеченського батальйону імені Шейха Мансура назвав винуватця замаху на Осмаєва

Ситуація із замахом на життя Адама Осмаєва і Аміни Окуєвої є резонансною та може обрости різними чутками та недостовірними домислами. На цьому в ексклюзивному коментарі ТСН розповів командир миротворчого батальйону імені Шейха Мансура Амір Муслім Чеберлоєвський.

"Зараз усі засоби масової інформації – і наші, і їхні – будуть розхитувати цю ситуацію, бо це така новина, будуть усі тягнути туди-сюди. Ми з Адамом і їх підрозділом були в чудових стосунках. Те, що ми розділилися – це не тому, що ми розсварилися, такого нічого не було. Вони були в нас у частинах, наші хлопці їздили туди, часто зідзвонювалися, питали, чи потрібна допомоги – в будь-який час готові допомогти. І нам потрібна буде – ми вас покличемо. Так що нічого такого не було. Може, комусь цікаво нагнітати таку обстановку", - прокоментував Муслім чутки про нібито конфлікт у середовищі чеченців, які воюють в АТО на боці української армії.

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Причину, за якою відбувся поділ, командир добровольчого підрозділу не називає – лише наголошує, що його батальйон залишився на фронті, а побратими по батальйону імені Джохара Дудаєва обіцяють повернутися в разі активізації бойових дій. "Це їхня справа. Ми добровольці, вони добровольці. Моя мета і завдання – до кінця бити ворога і перемогти. Не піти, що я відвоював і все, я вже пенсіонер. Я 26 років воюю з Росією. Я не закінчив війну. Моя Чечня окупована росіянами. Режим Кадирова сьогодні охороняє 100 тисяч російських солдат на території однієї Чечні. Це я не рахую, скільки в Дагестані, Інгушетії, Кабардино-Балкарії, Північній Осетії. Ми йдемо і будемо йти до кінця. В них там свої причини, я не знаю, я не питав. Але вони завжди по телефону говорили: якщо щось активізується… Бо перемир'я, ми відійшли і тут займаємося якимись своїми справами. Ми на передовій і не збираємося ні в тил, ні у відпуску – нікуди", - пояснив Муслім.

Він додав, що поділ стався ще до смерті Іси Мунаєва в лютому 2015 року у Дебальцевому. "Розділилися ми не після смерті Іси. Іса був живий, це було в Дніпропетровську, ми сіли, обговорили, в мене своє бачення було, в нього своє – побажали один одному успіху та розділилися. Через кілька місяців Іса загинув. З Адамом ніяких рухів не було, навпаки, коли Іса загинув, ми туди приїхали, допомогли, чим могли. Ми розділилися, щоби розтягнутися, щоби не бути в одному місці, щоби ворогам не легше було нас знайти в одному місці. Чим більше розтягнемося – тим їм складніше буде", - вважає командир батальйону імені Шейха Мансура.

"Ми одне ціле. Чеченців і так мало, чого нам сваритися. У нас там зрадників вистачає, нам якщо тут сваритися – ну, куди вже далі. Тому такого не може бути взагалі. Рухаємося до перемоги з кожним днем. Потрошку, але рухаємося", - додав доброволець.

На думку Мусліма, в замаху на Осмаєва може бути зацікавлена тільки одна сторона. "У ФСБ РФ така тактика, щоби накоїти чогось, а сліди, нитки щоби розтягувалися там на всі боки, та інші між собою гризлися з цього приводу. Тому ми чітко стежимо за цими подіями, хлопців із Києва, Одеси підтягнули туди наших під госпіталь, щоб вони там були поряд. Те, що між нами – це сіли, чай випили, і все. Навіть якби були якісь питання, це все дуже просто вирішується. Ми разом з українськими добровольцями, армією боремося проти русні, проти спільного ворога – все! Це найголовніше, а те що якісь дрібні питання – це не тема, щоб обговорювати по телевізору. Це ж кожен день виникають якісь питання чи ще щось… А ворог – це в нього така тактика, вони скільки разів по всьому світу, і в Туреччині, і в Азербайджані, і в Європі – засилають своїх кілерів, убивають і зовсім на інших людей це все вішають", - пояснив він.

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Чеберлоєвський твердить, що до подібного повороту подій готовий кожен, хто став на шлях боротьби з Кремлем. "Те, що відбулося – ми знали і знаємо, на якій дорозі, і очікуємо цього кожен день. Ну, а звідки прилетить – цього ніхто не знає. Тому Адаму ми бажаємо якнайшвидшого одужання. Це священний місяць Ромодан – я думаю, Всевишній допоможе йому і вилікує, і в найближчому майбутньому він повернеться до лав на своє місце. Добре, що залишився цей кілер живий – хоч раз ми, мабуть, знайдемо якісь ниточки чи сліди. Ми навіть раді, що він лишився живий", - заявив командир чеченського батальйону.

Муслім пояснив, що убезпечити себе від подібних замахів може тільки ретельна перевірка всіх контактів, які намагаються домовитися про зустріч. "Коли до нас хтось їде, ми 1200 разів перевіряємо, хто, звідки, з чим пов'язаний, де працює. Нам такі вудочки закидають кожен день по сотні разів: добровольці, журналісти, волонтери, співчуваючі, просто приїхати подивитися. Ми не приймаємо людей, яких не знаємо хоча б на 95%. Треба бути обережним. Коли війна закінчиться, переможемо – тоді будемо знімати фільми, фотографуватися. Поки не час", - вважає він. І зізнається, що нападника на Осмаєва раніше не бачив і не розпізнав би в ньому агента Кремля при випадковій зустрічі. "Ні, я про нього нічого не чув навіть до цього часу. Взагалі", - заявив Чеберлоєвський.

Міжнародний миротворчий батальйон імені Шейха Мансура – це неурядове добровольче збройне формування, що бере участь у війні на сході України і складається переважно з чеченців, які емігрували з Росії після російсько-чеченських воєн. Батальйон воює в складі підрозділів ДУК ПС. Його названо на честь лідера кавказьких горців кінця XVIII століття Шейха Мансура.