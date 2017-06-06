Медіа-експерт вказала на недоліки української журналістики

Українській журналістиці бракує глибокого аналізу та пояснення повсякденних проблем, що стосуються кожного громадянина.

Як передає кореспондент УНІАН, про це виконавчий директор громадської організації "Детектор медіа" Діана Дуцик заявила на прес-конференції на тему: «Свобода слова в Україні. Сучасний стан і актуальні виклики».

За словами Дуцик, також серед негативних тенденцій - багато запитань до професіоналізму і до якості новин, й, крім того, дотримання журналістами професійних стандартів.

"Тому що всі наші моніторинги, які ми робимо, - і центральних, і регіональних каналів, - показують все-таки, що якість бажає бути кращою", - сказала Дуцик.

За її словами, у новинах не можна почути критики діяльності президента Петра Порошенка, а в квітні спостерігалося "паркетне" висвітлення діяльності прем'єр-міністр Володимира Гройсмана.

Також Дуцик зазначила, що журналісти у своїй роботі все менше зважають на етичні стандарти та ігнорують інтереси людей, про яких пишуть або знімають сюжети. Вона навела приклад висвітлення журналістами похорону убивці екс-депутата Державної думи Російської Федерації Дениса Вороненкова.

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"Фактично журналісти кількох телеканалів не дали родичам попрощатися з ним, і родичі змушені були практично втікати на кладовищі від камер, і потім телеканали це показували, і це дуже погано насправді говорить про самих журналістів", - сказала вона.

Експерт наголосила, що журналісти мають допомагати громадянам розуміти події.

"Ще я хочу сказати, що наша журналістика дуже збідніла жанрово. Це стосується і телебачення, й онлайн преси... Нам у медіа не вистачає аналізу, нам не вистачає осмислення подій, які відбуваються в країні. Тому що людям, звичайним громадянам у безперервному потоці інформації, яка зараз до них доходить різними каналами, в тому числі й потоці російської пропаганди, дуже важко розбиратися, що насправді відбувається", - заявила Дуцик.

Вона нагадала, що місія журналістів полягає у тому, щоб фільтрувати ці потоки, виділяти тенденції та аналізувати їх.

"Немає пояснень елементарних проблем, які стосуються кожного, щодо тарифів, щодо медицини, щодо реформ", - наголосила виконавчий директор "Детектора медіа".

Своєю чергою керівник відділу моніторингу свободи слова громадської організації "Інститут масової інформації" Катерина Дячук зазначила, що за п'ять місяців поточного року ІМІ зафіксував 102 порушення прав журналістів загалом по Україні.

"Якщо порівнювати з попереднім роком, тенденція тримається така ж приблизно. Тобто, ми можемо говорити про деяке покращення, якщо порівнювати з майданівськими роками", - сказала Дячук.

За її словами, найбільше порушень зафіксовано у Києві - 24. Також до першої п'ятірки увійшли Полтава (10), Миколаїв (8), Дніпро (7) та Кропивницький (7).

Дячук сказала, що раніше у Кропивницькому завжди фіксувалося найменше порушень прав журналістів. Нині у місті спостерігається обмеження доступу до інформації.

За її словами, якщо говорити про види порушень, то найбільше було зафіксовано фактів перешкоджання журналістській діяльності - 32. Також зафіксовано 16 фактів обмеження доступу до публічної інформації, 15 погроз, 8 фактів пошкодження майна, 6 фактів побиття та нападів, 5 фактів цензури, 4 напади на офіси ЗМІ та інші порушення.

Керівник відділу моніторингу свободи слова ІМІ сказала, що приватні особи є найбільшими порушниками, які заважають журналістам виконувати їхню діяльність. З боку таких осіб було зареєстровано 58 випадків. На другому місці опинилися представники місцевої влади - 14 випадків, далі правоохоронці - 7, представники судової влади - 5 та інші.