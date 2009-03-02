Працівники ХМЗ залишили будинок ОДА, але можуть повернутися

Працівники ТОВ «Херсонський машинобудівний завод» (ХМЗ) залишили будівлю Херсонської обласної державної адміністрації.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив керівник незалежної профспілки підприємства «Петровець» Леонід НЕМЧЕНОК.

За словами Л.НЕМЧЕНКА, вони завтра зберуться ініціативною групою на підприємстві й приймуть рішення, як діяти далі.

«Завтра ми зберемося й вирішимо, що робити. Також ми плануємо зустрітися з ДЕМЬОХІНИМ (головою Херсонської обласної ради – УНІАН) і послухати його точку зору стосовно ситуації», - повідомив Л.НЕМЧЕНОК.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні вранці, 2 березня, робочі ХМЗ зайняли одне з приміщень ОДА й відмовлялися його залишати, вимагаючи вирішити питання щодо виплати заробітної плати. Близько 15.00 працівники почали залишати будівлю облдержадміністрації. Як сказав Л.НЕМЧЕНОК: «Нас попередили, що захоплення адміністративних будівель і режимних об`єктів тягне за собою серйозні наслідки. Ми не хочемо давати зайвий привід переслідувати нас».

Водночас, за його інформацією, ініціативна група працівників ХМЗ розглядає варіант пікетування сесії обласної ради 12 березня, на якій, за даними профспілки, розглядатиметься питання затвердження обласного бюджету. Працівники ХМЗ сподіваються, що їхня присутність підштовхне депутатів розглянути обласну програму підтримки виробників сільгосптехніки й, зокрема, ХМЗ.

Раніше, 3 лютого, працівники ХМЗ, яким підприємство заборгувало до 5,5 млн. грн. зарплати, захопили адміністративну будівлю заводу. З того часу тривають протести працівників заводу. На даний момент власник ХМЗ погасив приблизно 0,92 млн. грн. боргу.

ТОВ «Херсонський машинобудівний завод» було створено на базі виробничих потужностей ВАТ «Херсонські комбайни» в 2006 році. Підприємство спеціалізується на виробництві складної сільськогосподарської техніки. ХМЗ входить до структури ТОВ «НПП «БілоцерковМАЗ» (Біла Церква). Підприємство є єдиним в Україні виробником зернозбиральних комбайнів «Славутич».